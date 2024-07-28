إيطاليا تتكبد خسائر فى صيد الأسماك بسبب موجة الجفاف والحر

فاطمة شوقى

تتكبد إيطاليا المزيد من الخسائر فى صيد الأسماك خاصة فى نهر بو حيث توقف العديد من الصيادين عن الخروج للصيد بسبب ارتفاع درجات الحرارة التى تزيد من حرارة المياه الضحلة في البحر الأدرياتيكي إلى 30 درجة،مما يؤدى إلى ابتعاد الأسماك بحثا عن المياه الباردة.

وأشارت صحيفة المساجيرو الإيطالية إلى أن ابتعاد أسراب الأسماك عن الساحل بحثًا عن المياه الباردة، يشكل مشكلة بالنسبة للصيادين: إذ يتعين عليهم الذهاب للصيد على مسافة تزيد عن سبعة أميال من الساحل، ولكن مع ارتفاع أسعار الديزل والعواقب المترتبة على سنوات من الصيد الجائر، فإنهم يشكون في أن الفوائد سوف تفوق التكاليف، لذلك يبقون على الأرض.

وتشهد إيطاليا صيفا جهنميا يدق فيه ناقوس الخطر بسبب انقطاع المياه في 12 منطقة وسط وجنوب البلاد ، مما أدى إلى إلحاق أضرار وخسائر تجاوزت الـ 4 مليار يورو فى قطاع الزراعة، كما أنها أدت إلى تداعيات سلبية على قطاع السياحة.

وتسجل درجات الحرارة في إيطاليا من 35 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية على حسب كل منطقة ، تكون الحرارة شديدة في المدن الكبيرة، في روما، يبدأ الأسمنت في الذوبان، حيث تشهد صيفا آخر أُطلق عليه جهنميا بسبب موجة الحر الشديدة والتأثيرات الواضحة على نحو متزايد لتغير المناخ ، الذى قسم البلاد إلى قسمين وتسبب في عواقب وخيمة على الزراعة والثروة الحيوانية والسياحة، كما أنه أيضا تسبب في إثارة الجدل والخلافات بشأن السياسات.

وحذرت سيلفيا رومانا، رئيسة بلدية توجلي، وهي بلدة في سالنتو بمنطقة بوليا، حيث يستمر انقطاع المياه والكهرباء بسبب الحرارة: "نحن خائفون على كبار السن والأطفال". وهي ليست الوحيدة التي تشعر بالقلق: ففي ريجيو كالابريا يوجد بالفعل تقنين للمياه، وفي مدينة باليرمو بصقلية - حيث، من ناحية أخرى، استيقظ بركان إتنا -، يجري تحليل تدابير مماثلة، وهى مطبقة بالفعل في بلدان أخرى، ووصلت الخزانات إلى أدنى مستوياتها التاريخية ولا تستطيع خزانات المياه الإضافية التعامل معها.



