إصابة شاب برصاص الاحتلال ومحاصرة منزل فى مخيم بلاطة

أحمد علوى

أصيب شاب (17 عاما)، الليلة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه تمكنت من نقل الفتى إلى المستشفى، بعد عرقلة الاحتلال إسعافه، وإطلاق الرصاص نحو مركبات الإسعاف.

وفي ذات السياق قالت مصادر محلية، إن الاحتلال يحاصر منزلا في المخيم، وأطلق باتجاهه صاروخ "إنيرجا". وأشارت المصادر إلى أن جرافات الاحتلال هدمت أجزاء من مول العرايشي بالمخيم. وأعادت قوات الاحتلال اقتحام مخيم بلاطة للمرة الرابعة خلال الـ24 ساعة الماضية، وسط إطلاق نار كثيف وانتشار القناصة ووصول المزيد من التعزيزات ترافقها جرافة.

واستشهد، أمس السبت، الشاب علي بسام حشاش (24 عاما) والفتى لؤي محمد مشة (17 عاما)، وأصيب 22 آخرين، جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال مجموعة مواطنين في حارة الجماسين داخل المخيم.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، استشهد 591 مواطنا في الضفة الغربية، بينهم 143 طفلا، بحسب وزارة الصحة.