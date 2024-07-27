‫3 مليارات جنيه جنيه لتطوير واحة سيوة.. اعرف التفاصيل

كتبت أسماء نصار

تواصل وزارة الموارد المائية والري العمل في مشروع "تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة" وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة وأهالي واحة سيوة لوضع حلول جذرية لمشكلات قائمة منذ 30 عاماً.

وفى التقرير التالى نتعرف على اهم التفاصيل:

1- تكلفة المشروع بلغت 3 مليارات جنيه لوضع حلول جذرية لمشكلات قائمة منذ 30 عاماً .

2- قامت الوزارة بحفر آبار عميقة لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية وإغلاق العديد من الآبار الجوفية والتي كانت تسحب المياه من الخزان الجوفى السطحي بشكل جائر .

3- تم تنفيذ أعمال لتقوية وتعلية وتدعيم عدد من الجسور ببركة سيوه بإجمالي أطوال 14 كيلو متر .

4- تم حفر قناة مفتوحة بطول 33.70 كيلومتر لنقل مياه الصرف الزراعي الى شرقى الواحة عن طريق محطة رفع أنطفير والتي ضخت مياه الصرف الزراعى من خلال قناة بطول 5.70 كيلومتر تصل إلى القناة المفتوحة .