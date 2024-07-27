وكيل شباب الدقهلية: توفير تدريبات التأهيل العسكرى باستاد جامعة المنصورة

الدقهلية - سارة الباز

أعلنت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، عن توفير تدريب للطلبة الجدد المشاركين في مبادرة التأهيل للكليات العسكرية على السباحة بحمام السباحة باستاد جامعة المنصورة بالقرية الأوليمبية.

يتضمن البرنامج التدريبي للطلبة الملتحقين بالمبادرة، تدريبات اللياقة البدنية، وتعليم السباحة، والتدريب على قفزة الثقة، وعمل التمارين داخل الجيم على أحدث الأجهزة الرياضية، تحت إشراف الكابتن حنان نادر، والكابتن أحمد أشرف.

يقدم مركز التأهيل العسكري لقاءات مع المعد النفسي لتدريب المشاركين على زيادة الثقة بالنفس، والثبات الإنفعالي، وتمكينهم من اجتياز أسئلة الإختبار النفسي، ويضم برنامج التدريب أفضل المدربين المتخصصين؛ لتمكين الطلبة المشاركين في المبادرة من اجتياز الاختبارات المؤهلة للكليات العسكرية.

وأكدت "عثمان"، أن مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، ومن خلال الإدارة العامة للرياضة تقوم بتدريب، وتأهيل الطلبة الملتحقين بمبادرة التأهيل العسكري، بوجود مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجال التدريب، والتأهيل للكليات العسكرية في كافة التخصصات، بالإضافة إلى الإعداد النفسي، والذي يعتبر من العوامل المؤثرة، والمهمة في الإعداد، وإعطاء الطلبة الثقة أثناء الاختبارات المؤهلة للكليات العسكرية بإشراف من الإدارة العامة للرياضة بالمديرية.

يأتي تنفيذ مبادرة التأهيل العسكري للكليات العسكرية بالدقهلية، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية "الإدارة العامة للرياضة"، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتورة سونيا عبد الوهاب، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان، وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمد رمضان، مدير عام الرياضة، وأسعد هيبة، مدير إدارة البرامج بالإدارة العامة للرياضة، والدكتورة إيمان جاد، منسق المشروع.