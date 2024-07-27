وكيل تعليم جنوب سيناء يتابع اختبارات القبول بمدرسة WE للتكنولوجيا بطور سيناء

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

تابع عادل عبدالرحمن عتلم وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم السبت، اختبارات القدرات للطلاب المتقدمين بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بجنوب سيناء، في إطار توجيهات الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء بشأن اختبارات القبول بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بطور سيناء.

وتجرى الاختبارات في الفترة من اليوم السبت الموافق 27/7/2024 وتنتهى يوم الخميس الموافق 1/8/2024 وذلك بمدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي بطور سيناء.

وأشار عادل عتلم وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مدارس حكومية نموذجية للتعليم الفـنـي بنظام الـ3 سنوات وتسعى للارتقاء والنهوض بمنظـومة التعليم الفني بمصر، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بسوق العمل محلياً أو دولياً كما تعمل على تطبيـق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب، وأضاف وكيل المديرية أن المناهج الدراسية بها تجمع بين العلوم الأساسية والثقافية والعلوم الفنية في مجال التخصص إضافة للتدريب العملي وتضم مدرسة we بطور سيناء تخصصات "اتصالات – برمجة وتطوير المواقع – شبكات وأمن المعلومات".

وأوضح عادل عبدالرحمن، أن هناك شروطا يجب توافرها في الطلاب المتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وأن عملية اختيار الطلاب تتم بمنتهى الدقة ووفق معايير وشروط محددة مثل الحصول على المجموع المحدد (225 درجة ) كحد أدنى ، واجتياز اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية.

مشيراً إلى أنه يتم توفير العديد من المميزات للطلاب من تدريبات عملية وشخصية وتخصصية وفق أحدث المعايير الدولية، ذلك بالإضافة إلى التعلم في بيئة تكنولوجية تواكب أحدث التطورات العالمية وتساعد الطالب على الابتكار والتطوير المهني والشخصي المستمر، وممارسة الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية للطلاب في المدارس.

جدير بالذكر، أنه تم فتح باب التقدم للالتحاق بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بطور سيناء ابتداء من الأحد الموافق 7 / 7 / 2024 وحتى يوم الأثنين الموافق 15 / 7 / 2024 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني



متابعة اختبارات القبول بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية



اختبارات القبول بمدرسة WE