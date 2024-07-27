وزير التموين: ميكنة مخازن الجملة وتطوير المطاحن بأحدث المواصفات العالمية

كتب ـ مدحت وهبة ـ جاكلين منير

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة بأحدث أجهزة الكمبيوتر مستمر، وأن مراكز الخدمة تقدم الخدمات الخاصة بالبطاقات التموينية سواء بدل تالف أو فاقد.

وخلال تفقد وزير التموين والتموين مطحن تمويني لإنتاج الدقيق بالإسكندرية، أوضح أن الاتجاة إلي الاهتمام بتطوير صناعة الطحن مستمر لإنتاج دقيق بجودة عالية لضمان إنتاج خبز بلدي مدعم ذو جودة ومواصفات عالية للمواطن، وأن المنظومة يتم متابعتها إلكترونياً للتأكد من وصول القمح بالكميات المقررة للمطاحن ومن ثم وصول الدقيق للمخابز، كما أن توجيهات القيادة السياسية هي استقرار وانتظام عمل منظومة الخبز، ومتابعة إنتاج الخبز بمواصفات جيدة، وتضع الوزارة الخطط اللازمة لمنع التلاعب في الدعم المقدم للمواطن وضمان وصوله له.

وأكد فاروق أن المجمعات الاستهلاكية هي ذراع الدولة الطولي للحفاظ على استقرار الأسعار، وأنه تم تطوير عدد كبير من المجمعات الاستهلاكية وجاري استكمال أعمال التطوير، بالإضافة الي ميكنتها لضمان مراقبة المخزون، مع التأكد من نسب التخفيضات بتلك المجمعات علي السلع الأساسية كما أن مخازن الجملة يتوافر بها سلع المنظومة التموينية التي تقدم للمواطن على بطاقة التموين.

وشدد الوزير على أهمية التعاون بين الوزارة والغرف التجارية خلال الفترة القادمة وسوف ينعكس ذلك علي وفّرة وإتاحة السلع وكذلك طرحها بكميات وأسعار مناسبة لصالح المواطن المصري.

كما تم المرور على محطة الزيوت والشحوم بالمكس والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وتفقد أعمال التطوير والتوسعة الجارية حالياً لرفع طاقتها الاستيعابية، وهذه المحطة تعتبر محطة استراتيجية لتخزين الزيوت الخام المستوردة والتي يتم تداولها ونقلها لشركات الزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ليتم تكريرها وفقاً للمواصفات القياسية وإنتاج زيوت الطعام، وأن أعمال التوسعة الحالية هدفها المساهمة في زيادة معدلات الإنتاج ورفع مستوى الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من سلعة الزيت والتي يتم طرحها علي البطاقات التموينية.



وزير التموين والتجارة الداخلية يتفقد المجمعات الاستهلاكية