نيويورك تايمز: حديث كامالا هاريس عن معاناة الفلسطينيين إعلان استقلال عن بايدن

كتبت ـ رباب فتحى

علقت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية على موقف نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس من الحرب فى غزة والقضية الفلسطينية بعد اجتماعها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وقالت إن تأكيدها أنها لن تصمت، وتحدثها عن مخاوفها بشأن معاناة الفلسطينيين يعد إعلانا أكبر للاستقلال عن الرئيس جو بايدن ومحاولتها ترسيخ نفسها كزعيمة للحزب الديمقراطى.

وقالت الصحيفة، إنه لمدة أربع سنوات تقريبًا، كانت كامالا نائبة هادئة، محصورة في دور النائب الداعم بينما كان الرئيس بايدن يدلي بتصريحات. والآن تم دفعها فجأة إلى الصدارة كمرشحة رئاسية ديمقراطية مفترضة جديدة، ولم يعد الصمت ولا إيماءات الرأس المؤيدة كافيا بعد الآن.

واعتبرت الصحيفة، أن التحدي الذي ستواجهه على مدى الأيام المائة المقبلة سيكون العثور على صوتها الخاص دون الانفصال صراحة عن بايدن، وهو عمل سياسي حساس بدون شبكة موثوقة. إن كل تصريح تدلي به، وكل جملة تنطق بها، سوف تخضع للتدقيق لتحديد ما إذا كان متسقًا مع الرئيس الذي تخدمه. ومع ذلك، حتى مع رغبتها في إظهار الولاء لبايدن، فإنها تأمل أيضًا في إظهار من هي للجمهور.

وقالت الصحيفة، إن كامالا محظوظة لأنها وبايدن لا يختلفان كثيرًا، وفقًا لأشخاص عملوا معهما. في حين أن الاحتكاك بين الرؤساء ونوابهم أمر شائع، كانت هناك حالات قليلة ملحوظة حيث تم الإبلاغ عن خلاف بين بايدن وهاريس. لذلك، قد لا يكون من الصعب عليها قمع الأصوات المتعارضة في الحملة الانتخابية المبتورة التي تواجهها كما كان الحال بالنسبة لنواب الرئيس الآخرين الحريصين على تمييز أنفسهم.

وأضافت الصحيفة، أن المسألة لن تكون سهلة على الفور لأن بايدن كان يرشح نفسه حتى أقل من أسبوع مضى، ولم يكن لديه ولا هاريس الكثير من الوقت لمعرفة كيفية تنسيق رسائلهما. كان من الجدير بالملاحظة أن بايدن ترك لهاريس يوم الخميس المساحة لتكون الصوت العام للإدارة خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للبيت الأبيض، حيث تولى الدور الصامت بنفسه.

ويهتم بايدن بشدة بإبعاد الرئيس السابق دونالد جيه ترامب عن البيت الأبيض، وبالتالي لديه سبب للاستثمار في نجاح هاريس. كما أنه يعلم أنه نظرًا لأنه أصر على الترشح مرة أخرى على الرغم من المخاوف بشأن عمره - حتى اضطر إلى ترك السباق - فسوف يلومه الكثيرون لعدم التنازل عن المسرح في وقت سابق إذا فاز ترامب.



