نقيب العاملين بالزراعة يجتمع مع لجنة مديرية الإسماعيلية لمتابعة أعمالها

كتبت ـ آية دعبس

اجتمع المهندس عيد مرسال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مع أعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بمديرية الزراعة بالإسماعيلية، وذلك بحضور عبدالعزيز سيد أحمد نائب رئيس النقابة العامة، وسامي محمد رزق أمين صندوق النقابة العامة.

وتناول الاجتماع مناقشة العديد من الأمور التي تخص اللجنة النقابية وتم حل جميع المعوقات التي تواجه اللجنة النقابية بالإسماعيلية.

وكان قد التقى المهندس عيد مرسال رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضى، أمين عام الاتحاد العام لـ نقابات عمال مصر، كل من: فرانسيس اتولي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال كينيا، ورئيس اتحاد عمال تنزانيا ورئيس اتحاد عمال أوغندا، وذلك لمناقشة العديد من الأمور التي تخص العمال المصريين المتواجدين بهذه الدول وتم مناقشة كيفية تقنين أوضاع هذه العمالة.

وقدم مرسال شرحا وافيا عن مدى العلاقات النقابية الوطيدة الممتدة عربيا وعالميا ودوليا، وتبادل الخبرات فى ذات الاتجاه لتنمية مهارات العمال وتثقيفهم بكافة المجالات المعاصرة بهدف إنماء العلاقات بين أطراف الإنتاج.