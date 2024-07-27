اليوم السابع
Ads
السبت، 27 يوليو 2024 04:00 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مهرجان العلمين.. إقامة بطولة مصر لسباقات السيارات أغسطس المقبل

السبت، 27 يوليو 2024 02:33 م
مهرجان العلمين.. إقامة بطولة مصر لسباقات السيارات أغسطس المقبل مسباقات السيارات
أماني سمير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستضيف مهرجان العلمين الجديدة لهذا العام بطولة مصر الشرق الأوسط لسباقات السيارات ضمن فاعلياته لهذا العام للموتورسبورت.

وسوف تقدم البطولة 4 سباقات على مدار يومين في تراك one eleven بالساحل الشمالي الجمعة 9 أغسطس و سباق السرعة، السبت 10 أغسطس سباق الدريفت وسباقين للتوين دريفت

وأفاد كابتن سامح عبد القوي المنظم العام للبطولة بأن جولات REV IT UP في العلمين سوف يكون لها طابع مميز ومختلف وأن مشاركة العديد من الدول في المنافسة يزيدها اشتعالا بين الابطال ، واضاف بأن هناك جوائز قيمة ومفاجآت في انتظار الفائزين بالمراكز الأولى كما هو معتاد دائما في البطولة .

اكثر من 100 متسابق يتنافسون بقوة سواء في تحديات السرعة ، الدريفت والتوين دريفت ، كما تتنوع الفئات المشاركة محترفين - مبتدئين - صغار من 10 سنوات والمشاركات المتميزة للعنصر النسائي في فئة السيدات.

ومما هو جدير بالذكر ان بطولة مصر الشرق الأوسط لسباقات السيارات REV IT UP هي أكبر بطولات الموتورسبورت في مصر والشرق الأوسط حيث قدمت منذ نشأتها حتى الان وعلى مدار ١٠ سنوات متتالية ما يزيد عن ١٠٠ جولة في مختلف سباقات السرعة والدريفت والتوين دريفت ، بما أفسح المجال أمام الشباب للمشاركة في السباقات وصولا إلى الاحترافية.

بطولة مصر الشرق الأوسط لسباقات السيارات معتمدة من نادي السيارات والرحلات المصري والذي يحتفل هذا العام بمرور مائة عام على تأسيسه، وأيضا من وزارة الشباب والرياضة ، كما يحرص العديد من كبرى الشركات فى مختلف المجالات على التواجد بالرعاية للبطولة.

تذاكر البطولة متاحة على موقع تذكرتي .

 

 

العالم

 







مهرجان العلمين

سباقات السيارات

REV IT UP

نادي السيارات

سباقات الدريفت

سباقات السرعة




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة