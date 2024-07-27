مصرع مواطن فى حادث تصادم بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

لقي مواطن مصرعه في حادث تصادم وقع بين سيارة نقل وتوكتوك، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتوكتوك، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، في المنطقة ما بين الطريق الزراعي وطريق أسيوط بأتجاه طهطا البلد، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين مصرع موعطن، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



