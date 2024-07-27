اليوم السابع
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مصرع عامل أصيب بصعق كهربائى بقرية نجع عزوز بقنا

السبت، 27 يوليو 2024 04:16 م
مصرع عامل أصيب بصعق كهربائى بقرية نجع عزوز بقنا إسعاف - أرشيفية
قنا ـ صابر سعيد

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لقى عامل مصرعه، اليوم السبت، بعد إصابته بصعق كهربائي بقرية نجع عزوز بمركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

تلقي اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور محمد فؤاد، مدير المرفق، يفيد ورود بلاغ بمصرع عامل إثر إصابته بصعق كهربائي بقرية نجع عزوز بمركز دشنا، وتبين مصرع عبد النبي محمد علي، 39 عاما، إثر إصابته بصعق كهربائي بقرية نجع عزوز بمركز دشنا.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي بقرية فاو تحت تصرف الجهات المختصة.

 

 







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