اليوم السابع
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السبت، 27 يوليو 2024 01:37 م
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محافظ القاهرة يوجه بمنع إلقاء المخلفات والردش على جانبى المحاور المرورية

السبت، 27 يوليو 2024 01:13 م
محافظ القاهرة يوجه بمنع إلقاء المخلفات والردش على جانبى المحاور المرورية محافظ القاهرة يتفقد أعمال صيانة ومنع التعديات على عدد من محاور العاصمة
كتب سيد الخلفاوى

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قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية لمتابعة أعمال صيانة ومنع التعديات على عدد من محاور العاصمة التى قامت الدولة بإقامتها لربط شرق القاهرة بجنوبها، فى إطار خلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية، شملت محاور عمر سليمان، وسميرة موسى، ومحمد على فهمى، وعبد المجيد محمود.

وأكد محافظ القاهرة على هيئة نظافة وتجميل القاهرة بمنع إلقاء المخلفات والردش على جانبى المحاور والمتابعة الدورية لها واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية الرادعة تجاه المخالفين.

كما شدد محافظ القاهرة على ضرورة الاهتمام بزيادة الرقعة الخضراء على جانبى المحاور، ورفع كفاءة الحدائق، والجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالي عليها.

رافق المحافظ فى جولته اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وعدد من قيادات المحافظة وهيئة النظافة.







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القاهرة

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القاء المخلفات علي الطرق



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