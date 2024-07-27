محافظ الفيوم يسلم شهادات التقدير لمجتازى البرنامج التدريبى من أوائل الإعدادية

الفيوم رباب الجالي

سلّم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، شهادات التقدير لأوائل الشهادة الإعدادية الذين اجتازوا البرنامج التدريبي الذي نظمته المحافظة بالتعاون مع الدكتورة مرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب، تحت عنوان "مستقبلنا2" في مجالات الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي، ومهارات اللغة الإنجليزية، وفن إدارة وتخطيط المشروعات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم، ومدربي البرنامج التدريبي، والدكتور محمد محمود عبد الحفيظ وإسلام محمد أحمد، ومنسقي مركز تدريب الحاسب الآلي بديوان عام المحافظة، أحمد سمير وعصام عبد الفتاح، والطلاب المشاركين بالبرنامج التدريبي وأولياء أمورهم.

قدم محافظ الفيوم تهنئته لأبناءه الطلاب والطالبات على تفوقهم الدراسي واجتيازهم البرنامج التدريبي "مستقبلنا2"، مثمناً جهود الآباء والأمهات في التنشئة الأسرية السليمة، والمتابعة المستمرة لأبنائهم في دراستهم حتى حصولهم على الشهادة الإعدادية بتفوق، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العلمية والعملية.

ووجه المحافظ رسالة لأبناءه الطلاب أكد لهم فيها ضرورة التحلي بالأخلاق الكريمة، والحفاظ على الثوابت، موضحاً أن أهم الثوابت التي يجب عدم التفريط فيها هي إيماننا بأننا نستطيع، وكذلك الحرص على التعلم المستمر واكتساب الخبرات، كما أكد الأنصاري على ضرورة اجتياز أي تعثر قد نمر به في حياتنا ومواصلة السعي بجد واجتهاد، وستكون النتيجة الحتمية هي الوصول إلى ما نريد.

وأضاف، أن التفوق الدراسي فقط لا يعني النجاح في الحياة، وإنما هو وسيلة لتحقيق أهدافنا، ولذا علينا أن نتحدى أنفسنا لنجتاز الصعاب ونحقق النجاح، موضحاً أن أوجه النجاح كثيرة، وتحقيقه أمر صعب والحفاظ عليه أكثر صعوبة.

خلال اللقاء، طرح مدربو البرنامج التدريبي فكرة تنفيذ برنامج تدريبي جديد من نوعه للطلاب، على الذكاء الاصطناعي وصناعة البرمجيات، وذلك بالتنسيق مع المحافظة، وأعرب المحافظ عن موافقته المبدئية على تنظيم البرنامج التدريبي، موجهاً مدربي البرنامج بعرض خطة شاملة للبرنامج التدريبي توضح الموضوعات، ومدة التنفيذ، وآليات الاختيار والاختبار، والتنسيق مع وكيل وزارة التربية والتعليم لتحديد الخطوات التنفيذية للبرنامج التدريبي، واختتم محافظ الفيوم حديثه للطلاب بالتأكيد على أهمية التغلب على حاجز اللغة وتعلم لغات جديدة، مشيراً أنها مهارة مهمة يجب أن يحرص الطلاب على تعلمها.

من جهتها، قدمت الدكتورة مرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب، الشكر للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على جهوده الكبيرة في خدمة أبناءه الطلاب، وموافقته على تنظيم هذه الدورة التدريبية لرفع مستوى وقدرات أبنائنا الطلاب والطالبات، لافتة إلى أنه سيتم مناقشة العديد من الأفكار والموضوعات الحيوية مع الطلاب، وسيتم تنظيم رحلة ترفيهية لهم لزيارة معالم القاهرة التاريخية مثل متحف الحضارة وشارع المعز، وغيرها من المعالم.



