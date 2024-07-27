محافظ الفيوم يتابع معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" وموقف تشغيل المنتهى

الفيوم رباب الجالي

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، المتبقية ضمن المرحلة الأولى للمبادرة، بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمعظم المشروعات، وموقف تشغيل المشروعات المنتهية والتى تم تسليمها خلال الفترة السابقة، للوقوف على سير العمل بها، حيث بلغت نسب التنفيذ بباقي المشروعات مستويات مرتفعة، موجهاً بسرعة الانتهاء من أعمالها تبعاً للجداول الزمنية، لفرشها لتدخل الخدمة بكامل طاقتها، بعد تلافي كافة ملاحظات مسئولي شركة دار الهندسة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، واللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة كارمن ممدوح مدير المكتب الفني لمشروعات "حياة كريمة" بجهاز تعمير القاهرة الكبرى، والمهندس محمد عبد الجليل رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس روبي محمود السيد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، ووفد شركة دار الهندسة المكتب الاستشاري لمجلس الوزراء لمتابعة مشروعات "حياة كريمة" بمحافظة الفيوم، الذي ضم المهندس أحمد عمرو، والمهندس محمد اسحق، والمهندس أحمد عبدالغني، والمهندس ماهر سيد، والدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة إطسا، وشيرين محمد رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، ووعدد من وكلاء الوزارة، ومديري القطاعات، وممثلي شركات المرافق.

تناول الاجتماع، معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المتبقية بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، بمختلف القطاعات، وكذا موقف تشغيل المشروعات التى تم تسليمها بعد الانتهاء من أعمالها الإنشائية، والتى لا تعيق ملاحظاتها التنفيذية تشغيلها مع الأمان التام خلال تقديم الخدمات للمواطنين بها، تلك المشروعات التى تشمل: الصرف الصحي، ومياه الشرب، والطرق، والصحة، والإسعاف، والمجمعات الخدمية والزراعية، ومراكز الشباب، والاتصالات، والغاز الطبيعي، والري، والإسعاف، والبريد، والتضامن الاجتماعي، والاتصالات، ومشروعات التنمية المحلية التى تشمل نقاط الإطفاء والأسواق والمواقف، والمدارس، والطرق والكباري، وتبطين الترع.