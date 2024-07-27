محافظ الدقهلية يحرر محضرا لمخبز تلاعب فى وزن الرغيف ويوفر عناية مركزة لمريض

الدقهلية - شريف الديب

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم السبت، جولة مفاجئة بمدينة المنصورة وبلقاس وقري طلخا، تابع خلالها انتظام العمل داخل المخابز البلدية والمستشفيات والمواقف العمومية ومدي مستوي النظافة العامة، والتقي بالمواطنين واستمع الي مطالبهم ومشاكلهم ووجه بسرعة دراستها وحلها، حيث تفقد عدد من المخابز بشارع الأتوبيس الجديد وسامية الجمل بمدينة المنصورة وشارع أبو رجيلة بمدينة بلقاس، بالإضافة إلي تفقد مستشفي بلقاس المركزي والوحدة الصحية بالمنيل وموقف الأتوبيس الجديد بالمنصورة، وموقف بلقاس العمومي وحالة النظافة العامة بالشوارع والطرق الرئيسية داخل مدينة المنصورة وبلقاس وطلخا.

جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، ومحمد صلاح مدير إدارة المتابعة بالمحافظة، ووجه المحافظ وكيل وزارة التموين، بتحرير محضر نقص أوزان وعدم وجود شهادات صحية لأحد المخابز بمدينة بلقاس، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه صاحب المخبز بسبب النقص الشديد في وزن الخبز مما يؤدي إلي عدم وصول الدعم كاملا للمواطن البسيط.

وقال اللواء مرزوق حد أقصي للصرف بطاقتين للفرد الواحد للقضاء علي طوابير الانتظار يكون بينهم صلة قرابة والأولوية للبطاقة الواحدة" إلا يلزمه العيش ينزل ياخده" .

ووجه "المحافظ" وكيل وزارة الصحة ومدير مستشفي بلقاس بتقديم الرعاية الطبية علي أكمل وجه لحالات الطوارئ والمرضي المترددين علي المستشفي ، وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة لحالات الطوارئ والمرضي داخل الأقسام ، وأبدي استيائه الشديد من الخدمة داخل استقبال المستشفي حيث تفقد قسم الاستقبال وقسم الأشعة .

كما وجه اللواء مرزوق وكيل وزارة الصحة بسرعة توفير عناية مركزة لأحد المرضي كان متواجد بقسم الاستقبال ويحتاج الي عناية مركزة، وأمر أيضاً وكيل وزارة التأمين الصحي بسرعة إنهاء إجراءات التأمين الصحي لإجراء عملية جراحية لأحد المرضي بمستشفي بلقاس يحتاج الي عملية جراحية ، كما أمر بسرعة التنسيق لإجراء عملية جراحية لإحدي الحالات الحرجه أو نقلها الي المستشفي الدولي أو مستشفي الجامعه لإجراء عملية جراحية دقيقة بالمخ نتيجة حادث، جاء ذلك عقب لقائه بأهالي المرضي داخل المستشفي واستماعه إلي شكواهم ومطالبهم .

كما وجه المحافظ بتطبيق التعريفة الجديدة دون أي زيادة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ولصق التعريفة الجديدة علي كل سيارة .

ووجه اللواء مرزوق بتكثيف أعمال الرقابة والتفتيش علي المخابز البلدية والمواقف العمومية والأسواق والمستشفيات للتأكد من تقديم الخدمة للمواطنين علي أكمل وجه.

وأكد المحافظ علي أن جولاته مستمرة من أجل التأكد من تقديم كافة الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية "التموين - الصحة - النظافة - الأسواق".



محافظ الدقهلية بجولة مفاجئة بالمنصوره (7)



محافظ الدقهلية بجولة مفاجئة بالمنصوره (8)



محافظ الدقهلية بجولة مفاجئة بالمنصوره (9)



محافظ الدقهلية بجولة مفاجئة بالمنصوره (10)



محافظ الدقهلية بجولة مفاجئة بالمنصوره (11)



محافظ الدقهلية بجولة مفاجئة بالمنصوره (1)



محافظ الدقهلية بجولة مفاجئة بالمنصوره (2)



محافظ الدقهلية بجولة مفاجئة بالمنصوره (3)



محافظ الدقهلية بجولة مفاجئة بالمنصوره (4)



محافظ الدقهلية بجولة مفاجئة بالمنصوره (5)