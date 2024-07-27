محافظ الجيزة: متابعة دقيقة لأداء شركات الجمع السكنى للمخلفات ومدى التزامها

كتبت – مرام محمد

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اجتماعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وذلك لمناقشة العديد من الملفات المتعلقة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإستمرار تكثيف حملات النظافة والتجميل لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للشوارع وكذلك رفع الإشغالات من الشوارع والميادين وعدم السماح بتعدي أي منشأة تجارية أو مقهي أو محل أو كشك علي الطريق العام لإعادة الانضباط للشارع وتوفير حرم امن لسير المواطنين.

ووجه المحافظ بالمتابعة الدقيقة لأداء شركات الجمع السكني للمخلفات والتأكد من التزامها باشتراطات التعاقد مع المراجعة الشاملة لمهام الشركات وقياس مدي رضاء المواطن عن الخدمة المقدمة واي معوقات او ملاحظات من المواطنين علي الشركات العاملة.

وكلف المحافظ بالتوسع في إنشاء مشاتل الزهور والنباتات والزراعات علي أن يكون هناك مشتل رئيسي بكل مركز وحي يعرض منتجاته للمواطنين بأسعار مناسبة لتحفيزهم على الشراء بما بعود بالنفع علي البيئة ولنشر ثقافة الزراعة والتجميل والتشجير.

كما كلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة بإلزام اصحاب المحلات على مستوى المحافظة بوضع صناديق قمامة امام المحلات لجمع المخلفات بدلًا من إلقائها بالطريق العام على أن يتم توحيد لون الصناديق لتحسين وتوحيد الصورة البصرية.

وخلال الاجتماع وجه محافظ الجيزة بالتنسيق مع شركة الكهرباء لتحديد اولويات الشوارع المقرر القيام بإحلال وتجديد الكابلات الكهربائية بها نظرًا لحاجة عدداً من القطاعات لذلك بما يتناسب مع الاحمال الكهربائية المرتفعة المستهلكة بها لضمان عدم تأثر الخدمة المقدمة.

وشدد النجار على رؤساء الأحياء والمراكز ومديرية الطرق بإعادة الشئ لأصلة في الشارع عقب إنتهاء أعمال الإحلال والتجديد للكابلات الكهربائية من تنفيذ أعمال الرصف ورفع الكفاءة لطبقة الطريق الاسفلتية لعدم التأثير علي حركة المواطنين.

وفي نهاية الاجتماع، طالب المحافظ الجميع ببذل المزيد من الجهد والعمل للتيسير علي المواطنين وإنهاء مصالحهم وحسن إستقبالهم والإستماع لشكواهم وإيجاد حلول لها في إطار القانون.