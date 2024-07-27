محافظ الأقصر يقود جولة مفاجئة لمتابعة أعمال زراعة 600 شتلة بشارع المطحن.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم السبت، جولة مفاجئة بمدينة الأقصر لمتابعة تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، ضمن جهود الدولة المكثفة لمواجهة التغيرات المناخية وزيادة المساحات الخضراء وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة.

واستهل محافظ الأقصر، جولته التي رافقه خلالها اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بمتابعة أعمال زراعة الجزر بشارع مطحن الاتحاد حيث تم زراعة 600 شتلة بالمنطقة، حيث شارك في الجولة أحمد أبو عيش سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر، وأيمن حسين رئيس حي وسط، والدكتور ياسر الصاوي مدير الإدارة العامة للحدائق والبساتين، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية.

وأكد محافظ الأقصر، على أهمية المبادرة الرئاسية في تحقيق عوائد اجتماعية وبيئية واقتصادية للمساهمة في تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية وخفض انبعاثات الاحتباس الحراري وامتصاص الملوثات والأدخنة ، فضلا عن مضاعفة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء ، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار لتحسين الصحة العامة للمواطنين .

ووجه المهندس عبد المطلب عمارة، خلال جولاته اليومية أثناء تفقده للطرق والشوارع بضرورة الاهتمام بأعمال الزراعة وتكثيف المساحات الخضراء وتشجير الجزر في منتصف الطريق، وكذلك كل الطرق والشوارع في المحافظة محذراً من قطع أو إزالة أية أشجار أو نباتات بشكل عشوائي.

وفى هذا الصدد أكد ياسر الصاوي مدير الحدائق والبساتين بالمحافظة، أنه تم زراعة 250 ألف شجرة في مختلف مدن المحافظة خلال المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة ( 100 مليون شجرة) وذلك بالتعاون مع مختلف الإدارات والمراكز والمدن وبمشاركة مجتمعية، بالإضافة إلى أعمال زراعة نباتات الزينة والتجميل ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بما يساهم في تحسين الرؤية البصرية وخلق ظلال طبيعية تعمل على التخفيف من حدة أشعة الشمس.



محافظ الأقصر يقود جولة مفاجئة لمتابعة أعمال زراعة 600 شتلة



جولة محافظ الأقصر فى شوارع مدينة الأقصر



جولة محافظ الأقصر فى شوارع مدينة الأقصر



متابعة أعمال زراعة 600 شتلة بشارع المطحن