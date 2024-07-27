متحدث الوزراء: الساحل الشمالي منطقة حيوية ومشروعاتها طفرة للعلمين الجديدة

كتب محمد شعلان

أكد المهندس محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن زيارة رئيس الوزراء اليوم تأتي في إطار متابعة المشروعات القومية خاصة وأن الساحل الشمالي الغربي منطقة حيوية لمصر لأنها مرتبطة بقطاع السياحة وهو أحد القطاعات التي تهتم بها الحكومة.

وأضاف محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المهرجان"، المذاع على قناة دي ام سي، أن قطاع السياحة قاطرة للاقتصاد المصري والمشروعات التي زارها رئيس الوزراء اليوم تأتي في إطار الجهود المبذولة لمتابعة المشروعات التي تتم في مدينة العلمين الجديدة، مؤكدا أن هذه المشروعات تمثل طفرة لمدينة العلمين الجديدة.

وتابع: "منطقة الساحل الشمالي بأكمله تمثل عامل جذب وعامل الجذب يكون من خلال توافر الخدمات والبنية التحتية لذلك لازم توفير بنية تحتية كبيرة، وكان جزء من زيارة المنطقة الترفيهية في العلمين، وأيضا البنية الأساسية مرتبطة بالمنشآت الفندقية والسياحية وتوفير مناخ ملائم للمستثمرين"، مؤكدا أن الحكومة تسعى لمنح لمزايا والحوافز للمستثمرين، و ومتابعة معدلات التنفيذ في المشروعات المختلفة ويكون في نوع من الثقة من المستثمرين والمواطن لتنفيذ كافة الخطط الحكومية، مشددا على أن الحكومة تعمل على إزالة أي عوائق أمام الاستثمار الاجنبي.

