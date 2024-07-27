لو واجهتى أى أشكال عنف من أفراد الأسرة تعملى إيه؟.. خط الاستشارات 15115 يرد

كتب محمود راغب

ناشد خط الاستشارات15115 التابع للمجلس القومى للمرأة ، اى سيدة تتعرض لأى شكل من أشكال العنف الأسرى التواصل مع الخط لتقديم الدعم والمساندة .

وأكد خط الاستشارات ان قانون العقوبات المصري بيعاقب على جرائم العنف الأسري، متابعا : لو واجهتي أي شكل من أشكال العنف من أفراد الأسرة، القانون بيحميكي، كلمي 15115 كل يوم من 9 ص ل9 م ، أو تبعتي عالواتس اب اي وقت علي رقم 01007525600 ، خط الاستشارات دلوقتي وخدي استشارة قانونية.



ويتلقى خط الاستشارات 15115 التابع لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة، تساؤلات السيدات على مدار الساعة ويقدم لهم كافة أوجه الدعم بداية من الرأي القانوني، فضلا عن اتخاذ إجراءات الخاصة بالإحالة للشكاوى التي تتطلب التدخل ، ومن هذا يقدم خط الاستشارات إجابات على مجموعة من التساؤلات التي وردت للخط وينشرها عبر صفحته الرسمية، حيث يتلقى التساؤلات أيضا على الواتساب 01007525600 ورسائل صفحة مكبت الشكاوى تحت شعار "احنا معاكى".

ويقوم مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة، بتوفير سبل الحماية والدعم للمرأة المصرية والمساهمة في خلق بيئة اجتماعية وتشريعية آمنة لها تتمتع من خلالها بكافة حقوقها القانونية والدستورية والاجتماعية، نظرا لكونه أحد الآليات التنفيذية للمجلس، وأحد أهم حلقات الوصل مع النساء فى المجتمع المصري واللاتي قد يتعرضن لأية ممارسات تمثل تمييزا أو عنف ضدهن أو تمثل انتهاكا لحقوقهن التى يضمنها لهن الدستور والقانون أو إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، سواء حدث ذلك فى المجال العام أو المجال الخاص.