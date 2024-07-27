كريستالينا جورجيفا: ملتزمون بمواصلة التعاون الوثيق بين مصر وصندوق النقد

كتب محمد تهامى زكى

أعربت كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، عن سعادتها بلقاء أحمد كجوك وزير المالية المصري، التي هنأته بمنصبه الجديد، مؤكدة على الالتزام بمواصلة التعاون الوثيق بين مصر وصندوق النقد الدولي.

وقالت جورجيفا، عبر حسابها على منصة X: "يسعدني أن ألتقي بوزير المالية المصري الجديد كجوك، وقد هنأته على تعيينه وأعربت عن التزامنا بمواصلة التعاون الوثيق بين مصر وصندوق النقد الدولي"، مضيفة: "ونحن نتطلع إلى وصول مراجعة الصندوق إلى مجلس الإدارة، يوم الاثنين".

خلال اللقاء

وكان أحمد كجوك وزير المالية، أكد أننا نتعامل فى مصر بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، فى إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي، ونتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى يوم 29 يوليو الحالى، ونستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح، والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق «المرونة والاستدامة».

وأضاف كجوك، فى لقائه مع كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل، أننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى فى مسار نزولى، ونستهدف خلق مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ونعمل أيضًا على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومساندة تنافسية الشركات.