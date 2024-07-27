قافلة بيطرية مجانية بقرية فرسيس بالشرقية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتور إبراهيم متولي وكيل مديرية الطب البيطري بالشرقية، أنه بالإشتراك مع المجتمع المدنى قامت المديرية بتنظيم قافلة طبية علاجية بيطرية مجانية بقرية فرسيس التابعة لمدينة القنايات، وذلك بحضور كلاً من مدير إدارة الرعاية التناسلية بالمديرية وأطباء إدارة الرعاية و العلاج بالمديرية وأطباء إدارة القنايات البيطرية وكبار المربين بالقرية، تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطرى، أن القافلة قامت بفحص وعلاج 57 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية وعلاج 43 رأس ماشية ضد الأمراض التنفسية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية 65 رأس ماشـية و40 رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية ورش 125 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع 200 رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وعلاج أمراض دواجن 260 طائر وترقيم وتسجيل114 حيوان بالمجان.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية و مشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار- جاموس) ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية و أهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو و مشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا و السعار وتم مناقشة وعرض المشروعات والخدمات والحملات المقدمة من مديرية الطب البيطري وكيفية الحصول عليها للحفاظ والنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة.



قافلة بيطرية مجانية (1)