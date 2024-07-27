اليوم السابع
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السبت، 27 يوليو 2024 01:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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فرق الإنقاذ تبحث عن جثمان شاب غرق فى شاطىء البوريفاج بالإسكندرية

السبت، 27 يوليو 2024 01:18 م
فرق الإنقاذ تبحث عن جثمان شاب غرق فى شاطىء البوريفاج بالإسكندرية غرق شاب
الإسكندرية أسماء على بدر

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شهدت منطقة ميامى شرق الإسكندرية غرق شاب من محافظة القاهرة بعد أن جرفته الأمواج ولم يستطيع الخروج ولفظ انفاسه الأخيرة واختفاء الجثمان بسبب ارتفاع الأمواج.

وكانت قد تلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغًا يفيد بوجود حالة غرق جديدة لشاب يدعى أحمد أحمد عبد الحفيظ من حدائق القبة بالقاهرة 15 عام اختفى جثمانه في شاطىء البوريفاج فى حوض أفلاطون المجاور لشاطئ ميامى.

ومن جانبه، أوضح إيهاب المالحي، قائد فريق "غواصين الخير" بالإسكندرية، أنه سيجرى الدفع بعدد من الغواصين رفقة فريق من الإنقاذ النهري للبحث عن جثمان الشاب المفقود، مع استمرار أعمال البحث بمكان الواقعة والمناطق المجاورة.


 







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