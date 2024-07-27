طلاب الذكاء الاصطناعى بجامعة كفر الشيخ يصممون موقعا إلكترونيا لتعديل الصور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تعددت الاختراعات التي صممها طلاب وطالبات كلية الذكاء الإصطناعي بجامعة كفر الشيخ، ومن بين هؤلاء فريق مكون من 5 طلاب، تمكنوا من تصميم موقع إلكترونى، أطلقوا عليه «Style Transfer»، لتعديل الصور بشكل احترافي وباستخدام الذكاء الاصطناعي.

وتكون الفريق من «محمد سامي، يحيى أيمن، سيف محمد، يوسف حسن، ومحمد مجدي» الطلاب في كلية الذكاء الاصطناعي، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور تامر مدحت، المشرف على الكلية، وبإشراف الدكتورة فاطمة، المدرس بالكلية.

أكد محمد سامي، من الفريق، أن الموقع يتيح نقل النمط عن طريق الشبكات العصبية بطريقة الـ«ENST»، وهي أداة تستخدم لتعديل الصور ونقل نمطها عن طريق أخذ صورتين، بينهما صورة محتوى «A»، وصورة نمط «B»، ثم نقل نمط الصورة «B» إلى محتوى الصورة «A»، وتعديلها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأضاف محمد مجدي، من فريق العمل، أنهم تمكنوا من بثه تجريبياً، ليتم بعد ذلك إطلاق موقع إلكتروني كجزء من مشروع التخرج لجعل هذه التقنية متاحة لجميع المستخدمين، ليستفيد عدد كبير من الجمهور، وتعتمد هذه الأداة على الشبكات العصبية الالتفافية (Network Neural Convolutional ) لاستخراج خرائط الميزات للصورتين المدخلتين وتعديلهما».

وأكدت الدكتورة فاطمة طلعت، المشرفة على المشروع، والمدرس بكلية الذكاء الإصطناعي، أن الموقع يطبق مجموعة من الخوارزميات البسيطة التي تعمل على تحسين المحتوى ودمجه مع الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي دون التأثير على أي منهما، وذلك عن طريق 3 خطوات رئيسية، أولها استخراج المحتوى، ويتم استخدام شبكة عصبية مدربة مسبقًا لاستخراج ميزات المحتوى من الصورة الأصلية، والخطوة الثانية، استخراج الأسلوب، ويتم استخدام نفس الشبكة لاستخراج مميزات الأسلوب من الصورة الأخرى، وإعادة التركيب باستخدام الميزات المستخرجة من الخطوتين السابقتين، والخطوة الثالثة تكوين صورة جديدة تجمع بين محتوى الصورة الأصلية وأسلوب الصورة الأخرى.

وأضاف يحيى أيمن، من الفريق، يتم تدريب النموذج باستخدام مجموعة كبيرة من الصور المتنوعة لتحسين دقته وقدرته على التعميم، إذ يوفر هذا النموذج إمكانيات كبيرة في مجالات مثل الفن الرقمي والتصميم الجرافيكي، ويمكن للفنانين والمصممين استخدامه لإنشاء أعمال فنية مبتكرة وجذابة بصريًا، باستخدام أطر العمل المفتوحة المصدر مثل Tensorflow وKeras، ما يجعل هذه الأداة قابلة للتحسين بسهولة للمطور.

وأكد سيف محمد، من فريق العمل، أن الموقع يدعم الكثير من الفئات بينها، الفنانين والمصممين، ويمكنهم من إنشاء تأثيرات بصرية جديدة ومثيرة وتجربة أنماط مختلفة، وإنشاء تصاميم فريدة، ودمج صورتين لإنشاء تأثير بصري جديد وفريد، أو استخدام الموقع لإضافة نمط معين للصورة.

وقال يوسف حسن، من الفريق، بالنسبة لمصممي الجرافيك، يمكنهم استخدام الموقع لإنشاء رسومات مخصصة، وشعارات، وأيقونات، كما يمكنهم دمج صورتين لإنشاء تصميم فريد يعكس علامتهم التجارية أو أسلوبهم، ومطوري الألعاب، يمكنهم استخدام الموقع لدمج صورتين لإنشاء مرجع فريد يعزز تجربة اللعبة، وأما صانعو المحتوى، فيمكنهم إنشاء مرئيات مخصصة ومصممة للمحتوى، وبالنسبة للباحثين والعلماء، يمكنهم استخدام الموقع لتوليف البيانات واختيار صور النمط والمحتوى.