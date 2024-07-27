سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 27 -7-2024.. استقرار ملحوظ

إسلام سعيد

ننشر سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 27 -7-2024، بالبنوك المصرية، مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 157.2 جنيه للشراء و158.3 جنيه للبيع.

يقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها، وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك اليوم السبت 27 يوليو 2024 كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

157.2 جنيه للشراء

158.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

157.2 جنيه للشراء

158.3 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

152.1 جنيه للشراء.

158.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

152.3 جنيه للشراء.

158.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

153.4 جنيه للشراء

158.5 جنيه للبيع