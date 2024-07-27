رئيس اتحاد الغرف التجارية: إعلان أسعار السلع حق أصيل للمستهلك

كتب مدحت وهبة وجاكلين منير

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الإعلان عن أسعار السلع حق أصيل للمستهلك، مداعبًا الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية خلال لقائه فى الغرفة التجارية بالإسكندرية قائلا: "ربنا يقدرك علينا لأننا صعبين شوية"، لافتًا إلى أن الدكتور شريف فاروق لديه رؤية من أجل تطوير منظومة التجارة وسيكون هناك تعاون كبير مع الوزارة من أجل المستهلك وتوفير السلع بكميات كبيرة.

واستعرض أحمد الوكيل بعض محاور العمل خلال الفترة الحالية مع الوزارة وهى إعادة النظر فى هامش الربح للبقال التموينى والذى ظل لسنوات طويلة دون تغيير وأيضا الخبز المدعم والسياحى وأيضا تطوير منظومة التجارة الداخلية.

جاء ذلك على هامش زيارة الدكتور شريف فاروق وزير التموين إلى الإسكندرية، حيث أجرى الوزير التموين، برفقة الفريق أحمد خالد سعيد، محافظ الإسكندرية واللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين جولة تفقدية على المنشآت التموينية ومخازن الجملة وشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية ومكتب خدمة المواطنين وحرص الوزير بمجرد دخوله مكتب التموين بسؤال العاملين عن أبرز المشاكل التى تواجه المواطنين للعمل على إنهائها وتطوير منظومة العمل لتحسين مستوى الخدمات، حيث تقدم مكاتب التموين المطورة خدمات استخراج بطاقات بدل التالف والفاقد والفصل الاجتماعى وكافة الخدمات لأصحاب البطاقات.

كما حرص الوزير على الالتقاء بالعاملين بالمكتب وحثهم على بذل أقصى جهد من أجل تقديم الخدمات مطالبهم بحصر جميع المشاكل التى تواجه المواطنين داخل المكاتب التموينية والعمل على حلها مؤكدا أن خدمة المواطن تعد اهم اليات عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.