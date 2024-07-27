حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء مركزين لطب وتنمية الأسرة بقرية صفط راشين

بنى سويف ـ هانى فتحى

تشهد قرية صفط راشين التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى تشمل مركزى ببا وناصر.

وقال مدحت صلاح رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف لـ"اليوم السابع"، إن قرية صفط راشين تشهد إنشاء مشروع مركز طب الأسرة، والذي يتم إنشاؤه طبقا لمعايير التأمين الصحي الشامل، والذى يخدم نحو 63 ألف نسمة من أهالى الوحدة المحلية.

وأضاف مدحت صلاح، أن القرية تشهد إنشاء مشروع مركز تنمية الأسرة والطفولة، والذي يتم تنفيذه ضمن 6 مشروعات في قطاع التضامن الاجتماعي، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي مركز ومدينة ببا في القطاع.