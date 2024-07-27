حملات مكثفة بالفيوم على السرفيس والتاكسى ومواقف السيارات لمتابعة التزام السائقين

الفيوم رباب الجالي

شنت الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز المحافظة، ووحدة المتابعة الميدانية، والإدارة العامة للمواقف والنقل الجماعي، حملات تفتيشية مكثفة على السرفيس والتاكسي ومواقف سيارات الأجرة بمدينة الفيوم ومختلف مراكز المحافظة، للتأكد من سير العمل بشكل طبيعي، وعدم التلاعب في التعريفة المقررة.

وقام أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، يرافقه خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والأستاذ حازم حسني مدير إدارة المواقف والنقل الجماعي، والأستاذ سيد صلاح مدير وحدة المتابعة الميدانية، بتفقد مجمع مواقف سنهور، وموقف سيارات أبشواي الفيوم بمنطقة الجامعة، وموقف سيارات الأجرة الفيوم/ بني سويف بمنطقة الحواتم، وتم التأكيد على السائقين بضرورة الالتزام بالتعريفة المقررة، كما تم التأكيد على الركاب بعدم دفع أي مبالغ مالية تزيد عن الأجرة المقررة.

كما قام رؤساء مراكز إطسا وطامية وسنورس وأبشواي ويوسف الصديق، بحملات مكثفة على مواقف سيارات الأجرة، ومحطات الوقود، للإطمئنان على انتظام الحركة، بعد تحريك أسعار الوقود "السولار والبنزين"، والتأكد من وضع الملصقات "الإستيكرات" بالأسعار الجديدة لتعريفة المواصلات على سيارات الأجرة، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقام أعضاء وحدة المتابعة الميدانية، بعدة حملات للمرور على مواقف سيارات الأجرة بمختلف مراكز المحافظة، لمتابعة مدى التزام السائقين بقرار السيد المحافظ، بشأن تطبيق التعريفة الجديدة، ومراجعة تعريفة أجرة التاكسي والسرفيس داخل مدينة الفيوم، وتم التنبيه على سائقي سيارات الأجرة، بالالتزام بخطوط السير المحددة، وعدم تقسيم الخطوط، وكذا الإلتزام بالتعريفة المقررة.

وأكد محافظ الفيوم، على كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، باستمرار المتابعة الميدانية والحملات التفتيشية على مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود، للتأكد من انتظام العمل، ومدى التزام السائقين بالتعريفة المحددة والمسارات المقررة، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، مطالباً المواطنين بعدم الرضوخ لأي محاولة استغلال، وعدم دفع أي مبالغ مالية تزيد عن تعريفة الركوب المقررة، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات من خلال أرقام 2168041 و 2168042، والخط الساخن 114.



جانب من الحلات



الحملات على مواقف السيارات



