جولة وزير التموين تكشف توافر الدقيق المخصص لإنتاج الخبز المدعم بالإسكندرية

كتب ـ مدحت وهبة ـ جاكلين منير

تفقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، برفقة الفريق أحمد خالد سعيد محافظ الإسكندرية، شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك بحضور اللواء علاء ناجى القائم بأعمال رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية؛ للاطمئنان على توافر الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز المدعم.

وحرص الوزير على تفقد المطحن الخاص بالشركة فى إطار حرص الوزارة على تطوير كل الشركات والهيئات التابعة للاتقاء بتحسين الخدمات وتوفير السلع للمواطن بجودة عالية.

وتنتج وزارة التموين كميات من الخبز يوميا من 250 مليونا إلى 270 مليون رغيف يوميا ويستفيد من منظومة دعم الخبز ما يقرب من 71 مليون مواطن على بطاقات التموين.

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد على عدم المساس وثبات سعر رغيف الخبز البلدي المدعم علي البطاقات التموينية، وأن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة تضع في اعتبارها جميع عناصر التكلفة ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم ومن ضمنها سعر السولار والغاز، وذلك في ضوء قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، لافتا إلى أن المواطن يحصل علي الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 20 قرشا، واستمرار تحمل الدولة لفرق تكلفة الإنتاج إن وجدت وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية.