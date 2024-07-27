تفاصيل مصرع 3 وإصابة 7 آخرين فى انقلاب سيارة نصف نقل على الطريق الدولى.. فيديو

كفر الشيخ- محمد سليمان

قدم تلفزيون اليوم السابع بثاً مباشراً، حيث شهد الطريق الدولي الساحلي انقلاب سيارة نصف نقل كانت محملة بعمال، أدى لمصرع 3 وإصابة 7 أخرين، ليجري نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى بلطيم النموذجي، حيث جرى التعامل من قبل الفرق الطبية مع المصابين ونقل الجثث إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

ووجه لواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، بتقديم كافة الرعاية الطبية للمصابين، داعيا الله أن يرحم المتوفين، وتلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلطيم، بورود إشارة من شرطة النجدة بورود بلاغات من المواطنين بوقوع حادث إنقلاب سيارة نصف نقل على الطريق الدولي الساحلي، أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 أخرين.

ويجري عمل الفحوصات الطبية للمصابين لمستشفي بلطيم النموذجي حيث سجلت بيانتهم كالتالي مجهول الهوية عمره قرابة الـ 20 عام، مصاب بنزيف بالمخ وغيبوبة تامة، إبراهيم محمد حسن 27 عام، مصاب بإشتباه كسر بالكتف الأيسر ونزيف بالبطن، أنس عاطف السيد، 25 عام، مصاب بإشتباه نزيف بالصدر وسحجات وكدمات عبد الله محمد علي، 24 عام، مصاب باشتباه نزيف بالبطن واشتباه كسر بالساق اليمني وسحجات وكدمات.

وأصيب محمد بسيوني محمد 23 عام، مصاب باشتباه كسر بالساعد الأيسر، وسحجات وكدمات وجرح قطعي، محمد خالد موسي، 19 عام، مصاب باشتباه كسر في الساق اليسرى وسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، أحمد طارق هشام، 24 عام، مصاب بجرح قطعي بالرأس والساعد الأيسر.

وجرى إيداع ال3 جثث بمشرحة المستشفي تحت تصرف جهات التحقيق وهم هيثم شعبان زكي متولي شرف الدين، 25 عام مقيم بالسنبلاوين، محمد أشرف السيد عبد المجيد، 22 عام، مقيم بالسنبلاوين، سليمان محمد علي، 30 عام، مقيم بالسنبلاوين.