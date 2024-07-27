تفاصيل تشخيص وعلاج اضطرابات الغدة الدرقية بمستشفى الأطفال فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تقدم هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، دعم كبير للأطفال داخل مستشفى الأطفال التخصصى بالعديسات التابعة للهيئة، حيث أعلنت إنه يمكن إجراء الكشف الطبي على الطفل والمتابعة بعيادة الغدد الصماء بمستشفى الأطفال التخصصي بالعديسات بالأقصر التي تضم نخبة من أمهر الأطباء.

ويمكن الحجز للكشف بالعيادات الخارجية بمستشفى الأطفال التخصصي بالعديسات بالأقصر من خلال جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة للسكن، والإتصال بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف، أو التوجه مباشرة إلى المستشفى لغير منتفعي التأمين الشامل وبأسعار تنافسية عن القطاع الخاص.

وتُعد مستشفى الأطفال التخصصي بالعديسات أول مستشفى متخصص للأطفال بمحافظة الأقصر يضم حزم خدمات طبية متخصصة للأطفال من عمر يوم وحتى 18 عام، وتعمل ضمن مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، وتقدم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل لمنتفعي المنظومة بمحافظة الأقصر، حيث أنه يمكن الكشف بالعيادات الخارجية بمستشفى الأطفال التخصصي بموجب خطاب التحويل من أقرب وحدة صحية أو مركز طب أسرة المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وتضم المستشفى كافة التخصصات الطبية للأطفال من جراحات وقسطرة قلبية، وجراحات متقدمة، وعظام، وزراعة قوقعة للأطفال، وتتكون المستشفى من أرضى و3 أدوار متكررة، بسعة 105 أسرة، ويشمل 4 معامل تحاليل، وبنك دم، وقسم مناظير، و9 ماكينات للغسيل الكلوي، و19 سرير رعاية مركزة، وقسم للقسطرة القلبية، و17 عيادة خارجية.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" في تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد.