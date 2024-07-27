ترامب يعلن عقد تجمع انتخابى فى مكان تعرضه لإطلاق نار بولاية بنسلفانيا

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قال الرئيس الأمريكي السابق، مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، الجمعة إنه سيعقد قريبا تجمعا انتخابيا آخر في بلدة "بتلر"، بولاية بنسلفانيا، وهي البلدة التي أطلق فيها مسلح النار عليه وأصابه أثناء تجمع انتخابي قبل نحو أسبوعين.

وكتب ترامب - في تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي أوردته قناة "الحرة" الأمريكية مساء اليوم - "سأعود إلى بتلر بولاية بنسلفانيا لحضور تجمع انتخابي كبير وجميل"، دون أن يحدد موعد التجمع .

وتعرض ترامب الرئيس السابق لإطلاق نار خلال تجمع انتخابي في بتلر، وأصيب بأذنه في 13 يوليو الجاري.

وكان ذلك آخر تجمع لترامب قبل المؤتمر الجمهوري الذي أعلن خلاله تسميته بشكل رسمي مرشحا للحزب الجمهوري في انتخابات نوفمبر.