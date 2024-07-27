تحصين 104 آلاف رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن تحصين 104 آلاف رأس ماشية منذ بدء الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع يوم السبت 13 يوليو الجارى، مشيراً إلى أن الحملة تأتي في إطار سعي الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطنين.

وأوضح الدكتور فتحي عبد العال، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن المديرية تسعى إلى تحقيق المستهدف من الحملة وهو تحصين 300 ألف رأس ماشية، وذلك من خلال تكثيف المرور على لجان الإدارات البيطرية بواقع 121 لجنة فرعية و4 لجان مركزية لمتابعة أعمال الحملة القومية للتوعية والتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى مراكز وقرى المحافظة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا، أنه تم خلال الأسبوعين الماضيين تحصين 104 آلاف رأس من الأبقار والجاموس والأغنام، بالإضافة إلى ترقيم وتسجيل 2000 رأس ماشية وتنظيم 74 ندوة إرشادية، مؤكداً على الإقبال الكبير من المواطنين واستجابتهم للحملة، وذلك لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين.



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