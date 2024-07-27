تجديد حبس الزوجة المتهمة بضرب حماتها فى الشرقية 15 يوما

الشرقية - فتحية الديب

قررت محكمة ديرب نجم الجزئية بمحافظة الشرقية، تجديد حبس السيدة المتهمة بالتعدي بالضرب على حماتها بدائرة المركز، وذلك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تمكنت من ضبط المتهمة؛ لاتهامها بالتعدي بالضرب على والدة زوجها، في الواقعة التي انتشر مقطع فيديو يوثقها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأظهر المقطع المتهمة وهي تضرب والدة زوجها بعنف رغم كبر سنها، ما أثار غضب واستياء المتابعين.

وقال زوج المتهمة، إن الأسرة قد حررت محضر ضد زوجته بتهمة التعدي على والدته، فيما تم ضبط المتهمة والتحفظ عليها للعرض على النيابة العامة.