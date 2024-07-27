تأجيل محاكمة 4 متهمين بخلية العمرانية لـ24 أغسطس المقبل

كتب إيهاب المهندس

قررت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر وأمانة سر محمد هلال، تأجيل محاكمة 4 متهمين بالانضمام لجماعة ارهابية في القضية 10لسنة 2023 جنايات العمرانية، والمعروفة بخلية العمرانية، لجلسة 24 أغسطس المقبل لحضور المحامين.

في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من يناير عام 2023، بدائرة قسم العمرانية، محافظة الجيزة انضم المتهمون لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.