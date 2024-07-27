بايدن يرجئ ترحيل بعض اللبنانيين من أمريكا بسبب توتر الأوضاع فى جنوب لبنان

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة أرجأت ترحيل بعض المواطنين اللبنانيين من البلاد.. وأرجع قراره إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في جنوب لبنان، في ظل التوتر بين إسرائيل وحزب الله.

وجاء في مذكرة أرسلها بايدن إلى وزارة الأمن الداخلي - أوردتها قناة "الحرة" الفضائية الجمعة - أن قرار التأجيل الذي يسري 18 شهرا يسمح للمواطنين اللبنانيين بالبقاء في البلاد مع الحق في العمل في البلاد.

وأضاف أن "الأوضاع الإنسانية في جنوب لبنان تدهورت كثيرا بسبب التوترات بين حزب الله وإسرائيل".

وتابع : "بينما أواصل تركيزي على تهدئة الوضع وتحسين الظروف الإنسانية، ما زال مدنيون كثيرون في خطر، ومن ثم أصدر توجيهات بتأجيل إبعاد بعض الرعايا اللبنانيين المتواجدين في الولايات المتحدة".