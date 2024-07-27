اليوم السابع: 10 قوانين اقتصادية أقرها النواب لدعم الاستثمارات

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: 10 قوانين اقتصادية أقرها النواب لدعم الاستثمارات

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10 قوانين اقتصادية أقرها النواب لدعم الاستثمارات.. أبرزها «حوافز الهيدروجين الأخضر والتأمين الموحد والوكالة المصرية لتنمية الصادرات والمحاكم الاقتصادية»



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10 قوانين اقتصادية أقرها النواب لدعم الاستثمارات



