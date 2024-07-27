النيابة تأمر بتقديم طفل تسبب فى وفاة طبيب وإصابة آخر للمحاكمة الجنائية

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

أمرت النيابة العامة بتقديم طفل تسبب في وفاة طبيب وإصابة آخر للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 2822 لسنة 2024 جنح الطفل.



تلقت النيابة العامة إخطاراً بتاريخ الثالث عشر من شهر يوليو الجاري، بوقوع حادث تصادم حال قيادة المتهم الطفل لمركبة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس؛ نتج عنها وفاة طبيب وإصابة آخر أثناء عبورهما للطريق العام.

باشرت النيابة العامة التحقيقات بسؤال شهود عيان الواقعة، وطلبت تحريات الشرطة فأيدت صحتها، واستجوبت المتهم فأعترف بارتكابه للحادث.



وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم لمحكمة الطفل المختصة، لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جريمتي القتل والإصابة الخطأ.