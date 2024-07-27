اليوم السابع
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السبت، 27 يوليو 2024 07:48 م
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النيابة تأمر بتقديم طفل تسبب فى وفاة طبيب وإصابة آخر للمحاكمة الجنائية

السبت، 27 يوليو 2024 07:23 م
النيابة تأمر بتقديم طفل تسبب فى وفاة طبيب وإصابة آخر للمحاكمة الجنائية النائب العام المستشار محمد شوقى
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

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أمرت النيابة العامة بتقديم طفل تسبب في وفاة طبيب وإصابة آخر للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 2822 لسنة 2024 جنح الطفل.


تلقت النيابة العامة إخطاراً بتاريخ الثالث عشر من شهر يوليو الجاري، بوقوع حادث تصادم حال قيادة المتهم الطفل لمركبة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس؛ نتج عنها وفاة طبيب وإصابة آخر أثناء عبورهما للطريق العام.

 

باشرت النيابة العامة التحقيقات بسؤال شهود عيان الواقعة، وطلبت تحريات الشرطة فأيدت صحتها، واستجوبت المتهم فأعترف بارتكابه للحادث.


وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم لمحكمة الطفل المختصة، لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جريمتي القتل والإصابة الخطأ.

 







النيابة العامة

المحاكمة الجنائية

طفل متهم

قتل

النائب العام

المستشار محمد شوقى

قسم شرطة التجمع الخامس




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