المؤبد لعامل لاتهامه بالتعدى على ابنته فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار سمير عبد السميع سند رئيس المحكمة، وبعضوية كل من، المستشار محمد إبراهيم محمد والمستشار أيمن محمد الحلفي والمستشار أشرف سامي سعد وسكرتير المحكمة مختار مطر، بمعاقبة المتهم "ال.ع.ج" بالسجن المؤبد وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة، لاتهامه بالتعدي علي المجني عليها "ر.ال.ع".

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 12237 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان، يفيد ببلاغ ضد المتهم بالتعدي على المجني عليها بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أن المتهم " ال.ع.ج" صنايعي كاوتش، كان متزوجا من "ش.ح.ج" ربة منزل، وأنجبت منه طفلتها المجني عليها "ر.ال.ع" 9 سنوات، وطلقت من المتهم منذ عام ونصف بعد أن أنجبت فتاة أخري، وبسبب أن المتهم بدون عمل وله سلوك سيئ تم الطلاق، وبعد مرور فترة من الوقت طلب المتهم استضافة الطفلتين، وفي آخر مرة طلب استضافة الطفلتين فرجئت الأم ببكاء المجني عليها لرفضها الذهاب، وبسؤال ابنتها عن السبب قررت أن المتهم أجبرها علي مشاهدة مقاطع إباحية في تواجد شقيقتها وتلامس أجزاء من جسدها قاصدا التعدي عليها، فقررت الأم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.