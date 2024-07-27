العراق يدين استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلى مدرسة تؤوى نازحين بدير البلح

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أدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، المجزرة الجديدة التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى دير البلح وسط قطاع غزة.



وأعربت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - عن إدانة واستنكار العراق للمجزرة الجديدة التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى باستهداف مدرسة تؤوى نازحين فى غرب دير البلح وسط قطاع غزة، مما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، أغلبهم من الأطفال، مشددة على أن هذه المجزرة تعد استمرارا للأعمال العدائية والجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلى ضد المدنيين العزل.



وأكدت الوزارة ضرورة تحمل المجتمع الدولى مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإيقاف استمرار سلطة الاحتلال فى عملياتها العدوانية، متجاهلةً قرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصلة، داعية جميع الدول إلى الوقوف بحزم ضد هذه الأعمال الإجرامية والتصعيد العسكري، والعمل بشكل جاد فى المحافل الدولية للضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته والامتثال للقوانين الدولية.