الشئون الدينية بالحرمين: خطة موسم العمرة لهذا العام الأكبر من نوعها

وتابع قائلا، إن هناك أكثر من 150 مبادرة تم إطلاقها؛ من أبرزها "الإكرام في تعظيم البيت الحرام"، وهي مبادرة تحدث في كل موسم، ويتم تجديدها بجلسات نقاشية وندوات وبرامج ومعارض إثرائية دينية.

وكان رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، قد أطلق الخميس الماضى، الخطة الميدانية لموسم العمرة بالمسجد الحرام، وتعزيز الخطة بمسار ميدانى دينى لإثراء المعتمرين والقاصدين وخدمتهم دينيًا على الوجه الأكمل وتنفيذ الخطة الميدانية وفق الأهداف المرسومة لها.

وأوضح "السديس"، أن خطة موسم العمرة الميدانية لهذا العام ترتكز على إثراء التجربة الدينية للقاصدين وبث الهدايات للعالمين، وتهدف إلى تعزيز مكامن القوة مع تعظيم مفهوم خدمة المعتمر والعناية به، كون خدمته شعارًا محوريًا، وتعزيز الأدوار التكاملية مع منظومة العمرة، والتناغم مع الجهات الحكومية كافة وشركاء النجاح واطلاق المئات من المبادرات والبرامج الدينية النوعية.