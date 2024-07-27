الدفاعات الجوية الروسية تسقط 12 مسيّرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك

وكالات

أكد حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوجوماز، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 12 مسيّرة أوكرانية خلال ساعة واحدة، موضحا أنه لم تقع إصابات أو دمار على الأرض.

وقال بوجوماز في بيان له على "تلجرام" إنه "في وقت سابق من الجمعة، تم تدمير مسيرة فوق منطقة بوغارسكي في مقاطعة بريانسك، كما تم اعتراض طائرة بدون طيار والقضاء عليها فوق منطقة نافلينسكي".

وأضاف: "تم إسقاط ست مسيرات فوق منطقة فيغونيتشسكي، وتدمير ثلاث طائرات بدون طيار فوق أراضي منطقتي تروبشيفسكي وبراسوفسكي، وواحدة فوق منطقة كاراتشيفسكي".

كما أكد أن خدمات الطوارئ تقوم بالعمل بدقة عالية.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ في أعمال إرهابية، تحتّم استمرار العملية العسكرية الروسية لإبعاد قوات كييف عن الحدود.