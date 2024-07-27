التوسع فى فتح عيادات مسائية لمنتفعى التأمين الصحى بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، بالتنسيق مع فرع التأمين الصحي بالقليوبية، بدء التشغيل التجريبي لأول عيادة مسائية بمستشفي القناطر المركزي في الفترة من الثانية ظهرا وحتي الساعة الثامنة مساء، بحضور الدكتور سيد النحاس مدير المستشفي، والدكتور محمد مصطفي مدير الشؤون الطبية، والأطباء في تخصصات الأطفال، الباطنة، العظام، النساء والتوليد.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، في بيان لها، أنه جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، والسيد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، وبالتعاون بين مديرية الشؤون الصحية تحت إشراف الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وفرع التأمين الصحي تحت إشراف الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي بالمحافظة.

وكشفت المديرية، أن ذلك في إطار تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وفتح منافذ جديدة كحلول لتقليل زمن انتظار المرضي بالعيادات في ظل زيادة أعداد منتفعي التأمين الصحي وضم فئات جديدة من المواطنين.

وأوضح الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة، أنه من المقرر تباعاً التوسع في فتح عيادات جديدة برمد بنها، حميات بنها، ناصر التخصصي وبهتيم المركزي خلال الأسابيع القادمة بعد استكمال التجهيزات وجداول العمل التشغيلية، في إطار بروتوكول تعاون بين التأمين الصحي ومديرية الشئون الصحية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، دون تحمل المريض أي أعباء مالية.

ومن جانبه أكد الدكتور سيد جلال مدير الفرع، أنه من المقرر أيضاً التوسع في العيادات المسائية التابعة لفرع التأمين الصحي، ومن المقرر فتح عيادات مسائية جديدة أمام المواطنين بعيادات قليوب، نصار، حسن عوض، لتخفيف الضغط علي الفترة الصباحية، وبذلك تصبح عدد العيادات المسائية 6 عيادات تابعة للفرع تقدم خدماتها لجمهور الهيئة من المواطنين في الفترة من (4م حتى 8م).



يذكر أن المبادرة تأتي كجزء من الجهود المستمرة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وإيجاد حلول واقعية لتحسين جودة الخدمات الصحية وتقديم الرعاية الصحية الشاملة للمترددين علي العيادات الخارجية، وبما يحقق طموحات ورغبات جمهور الهيئة من المواطنين في مجال الخدمات الصحية المقدمة لهم بالعيادات الخارجية.