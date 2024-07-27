استمرار الحملات على المواقف للتأكد من وضع ملصقات التعريفة على السيارات بدمياط

دمياط معتز الشربيني

نفذ اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط، حملة على المواقف بنطاق مدينة دمياط للتأكد من وضع الملصقات بالتعريفة الجديدة وخط السير على سيارات الأجرة والالتزام بها دون أى زيادة لمنع أى محاولات لاستغلال المواطنين، حيث تم التأكيد على تطبيق التعريفة المحددة وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

ويشار إلى أن المحافظة قد أعلنت عن استقبال شكاوى المواطنين بخصوص أى مخالفات للتسعيرة الجديدة على الأرقام 114، و2264121 ومن خلال تطبيق الواتس اب على أرقام 01556681111، 01556682222.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بتكثيف الحملات على محطات الوقود للتأكد من توافر المواد البترولية ومتابعة العمل بالمواقف للتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة، والتى تم اعتمادها الخميس الماضى بنسبة زيادة تراوحت ما بين 10 و15 % ، وذلك على خلفية قرار لجنة التسعير التلقائي بتحريك أسعار المواد البترولية دون الغاز الطبيعي.