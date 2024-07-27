ارتفاع عدد ضحايا المنزل المنهار بالمحلة إلى 4 وفيات و3 مصابين

الغربية مصطفى عادل

تمكنت قوات الانقاذ البري بمحافظة الغربية، من انتشال 4 جثامين من أسفل أنقاض المنزل المنهار بمنطقة سكة زفتى ثان المحلة، كما أسفرت عمليات البحث عن إخراج 3 مصابين.

وكانت منطفة سكة زفتي قد شهدت انهيار المنزل، نتيجة قيام سكانه بأعمال الترميم دون الحصول على الموافقات من حى ثان المحلة، وأثناء ذلك حدث انهيار المنزل.

وكان قد انتقل اللواء اشرف الجندي محافظ الغربية يرافقه اللواء محمد عمار مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا و اللواء أيمن عبد الحميد، مدير أمن الغربية، و الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ على الفور الى منطقة سكة زفتى بحي ثان المحلة الكبرى، فور وصول إشارة لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، بانهيار عقار بجوار مسجد الروضه بجوار كوبري الرباط بحي ثان المحلة ، وذلك للوقوف على الأضرار الناجمة من انهيار المنزل المكون من 5 طوابق علي مساحة 120 متر ،باجمالي 10 شقق بكل طابق 2 شقه سكنيه ، منها 8 مأهولة بالسكان و2 خاليه.

وفور وصول الإشارة، وجه المحافظ بانتقال قوات الحماية المدنية والإسعاف وفرق الإغاثة، كما تم الدفع بعدد من المعدات منها 4لوادر و 3 حفارات و 5 سيارات قلاب بسعات مختلفه لرفع الانقاض و 10 سيارات اسعاف و2 حمايه مدنية لسرعة إنقاذ السكان واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

كما فرضت القوات الأمنية كردونًا أمنيًا حول المكان وذلك لتسهيل عمل المعدات الثقيلة وحفاظا على سلامة المواطنين المتواجدين في المنطقة.

ووجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفي المحله العام وكذالك تجهيز نزل للطواريء.

وأشار المحافظ إلى أن الانهيار نتج عن قيام احد ساكني العقار بعمل ترميم للعقار بدون ترخيص بإزالة جدار من جدران المنزل، مما أدي الي انهياره علي قاطنيه، والمبنى لم يصدر له أي قرارات إزالة أو ترميم .