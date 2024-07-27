اجتماع قيادات تموين الدقهلية لتشديد الرقابة على الأسواق ومراقبة السلع والأسعار

الدقهلية - سارة الباز

عقد علي حسن عبد الفتاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، اليوم السبت، اجتماعا مع مديري الإدارات الخارجية والداخلية بالمديرية بحضور قيادات المديرية، وجميع مديري الإدارات الداخلية، والخارجية، وذلك لمناقشة بعض الموضوعات المهمة والعاجلة.

وأكد وكيل الوزارة، ضرورة تنفيذ تعليمات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية بضرورة تكثيف الحملات، والمحافظة على رغيف الخبز، والحفاظ على توافر السلع الاستراتيجية بالأسواق، وبالأسعار المناسبة.

وتناول الاجتماع ما يلي:

- تشديد الرقابة على الأسواق للإعلان عن الأسعار، ومراقبة جودة السلع، ومدى توافرها، ومتابعة أسواق الجملة من الخضر، والفاكهة، لتحديد سعر مقبول للبيع بالقطاعي.

- التجهيز والاستعداد لفترة الأوكازيون الصيفي، والتنبيه على المحلات التجارية بعمل تصريح أوكازيون على أن يكون لكل محل أسبوعين لمدة شهر.

- متابعة المخابز السياحية، والعيش الفينو؛ لتطبيق قرار معالي الوزير.

- المتابعة اليومية للمخابز، والتأكيد على عدم تجميع بطاقات بالمخابز، وسؤال المواطنين على عدد البطاقات التي بحوزة كل مواطن والبون.

وتناول الاجتماع بعض الموضوعات الخاصة بالشئون المالية، والصيانة، والبترول، وشئون التموين بالإضافة إلى الحكومة، والمراجعة الداخلية.