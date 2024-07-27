إيران تقيم مراسم تنصيب رئيسها المنتخب مسعود بزشكيان غدا

كتبت إسراء أحمد فؤاد

تقيم إيران غدا، الأحد، مراسم تنصيب الرئيس الايراني المنتخب مسعود بزشکیان، برعایة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وحضور مسؤولين وعسكريين في حسينية الامام الخميني بطهران.

وبحسب وكالة إيرنا، عقب التنصيب، ستجرى مراسم أداء اليمين الدستورية لـ بزشكيان يوم الثلاثاء 30 يوليو الجاري في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) بحضور رئيس السلطة القضائية حجة الاسلام غلام حسين ايجئي، رئيس المحكمة العليا في الجمهورية الاسلامية الايرانية، وحجة الاسلام محمد جعفر منتظري وأعضاء مجلس صيانة الدستور.

من المقرر أن يلقى الرئيس بزشكيان كلمة خلال مراسم اداء اليمين الدستورية ، كما سيكون هناك كلمة أيضا لرئيس مجلس الشورى الاسلامي ورئيس السلطة القضائية.

ووفقا للدستور الإيرانى أمام الرئيس الجديد أسبوعين لتقديم برنامجه والوزراء المقترحين الى مجلس الشورى الاسلامي (البرلمان) لينالوا ثقته.

وفاز الاصلاحي بزشكيان فى الانتخابات الرئاسية المبكرة التى عدقدت نهاية الشهر الماضى عقب ةفاى الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، وحصل فى الجولة الثانية التى عقدت 5 يوليو الجاري، على 16 مليونا و 384 الفا و 403 اصوات وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية 49.8%.

وولد مسعود بزشكيان (70 عاما) في مدينة مهاباد التابعة لمحافظة اذربيجان الغربية شمال غرب ايران من أب آذري وأمّ كردية، وهو اخصائي جراحة القلب، ومدرس للقرآن الكريم ونهج البلاغة ، ومثّل اهالي مدينة تبريز مركز محافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب ايران في 5 دورات بمجلس الشورى الاسلامي وكان نائبا لرئيس المجلس في دورته العاشرة، كما تولى منصب وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي خلال الفترة 2001-2005 .