إقبال كثيف على جناح الأزهر بمعرض الإسكندرية للكتاب فى دورته الـ19

الإسكندرية أسماء على بدر

شهد جناح الأزهر الشريف في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب خلال دورته التاسعة عشرة، اليوم السبت، إقبالاً كبيراً من الجمهور، خاصة الأطفال والشباب، الذين توافدوا للاستفادة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي يقدمها الجناح، والمشاركة في «ورش الحكي» المختلفة التي تركز على تطوير مهارات القراءة والكتابة لدى الأطفال.

كما حرص الشباب على الاستفادة من الإصدارات العلمية والفعاليات وورش العمل التي يقدمها الجناح، بالإضافة إلى الاطلاع على المخطوطات النادرة، والمشاركة في أنشطة ركن الخط العربي ومسابقة «اختر هديتك» فضلاً عن الحصول على الفتاوى الشرعية المتعلقة بحياتهم الدينية والمعيشية، وذلك قبل يوم واحد من انتهاء فعاليات المعرض، مما يعكس حرص الأزهر على توصيل رسالته التوعوية والتثقيفية للمجتمع بكافة فئاته.

واستوعبت أركان الجناح الحضور الكبير للجمهور، حيث نظم القائمون على الجناح عملية الدخول والخروج والاصطفاف على كل ركن، وتيسير الحركة بشكل انسيابي لضمان راحة الزوار، كما تم تخصيص فرق متخصصة لتوجيه وإرشاد الزوار إلى الأنشطة والفعاليات المختلفة، وتوفير المعلومات اللازمة حول الإصدارات المتاحة، مما أتاح للزوار الاستمتاع بتجربة ثقافية غنية وسلسة مكنتهم من المشاركة الفعالة في الورش والفعاليات المقامة بالجناح. وتتواصل فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب في دورته الـ١٩ حتى يوم الغد 28 من يوليو الجاري،.

وكانت قد انطلقت فعالياته من 15 يوليو 2024، وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب. ويتضمن جناح الأزهر هذا العام سبعة أركان وهم: الفتوى ومجلة نور واللوحات الفنية وبيت الزكاة والصدقات ومنفذ بيع الكتب والخط العربي بالإضافة إلى متحف المخطوطات كما يتيح الجناح كتابة أسماء الزائرين؛ ويعقد دورات تدريبية لتعليم أساسيات الخط العربي بأنواعه، وورش عمل مصغرة للأطفال والكبار، وتعريف المتدربين بأماكن تعليم الخط العربي في مصر، وكذلك المواقع الإلكترونية التي تساعد على إتقانه. ﻭﻳﻘﻊ ﺟﻨﺎﺡ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ مكتبة ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺑﺠوار ﺍﻟﻘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ، ﺑﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ على مساحة كبيرة تضم أركانه المتنوعة وإصداراته الأصيلة والمتجددة.