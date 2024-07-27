اليوم السابع
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إصابة مدنى فى مقاطعة زابوريجيا جراء قصف أوكرانى

السبت، 27 يوليو 2024 08:00 ص
إصابة مدنى فى مقاطعة زابوريجيا جراء قصف أوكرانى الجيش الأوكرانى - أرشيفية
وكالات

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أفاد رئيس حركة “نحن مع روسيا”، فلاديمير روغوف، بأن مدنيا أصيب بشظية في مقاطعة زابوروجيه جراء قصف القوات المسلحة الأوكرانية.

ووأضاف روغوف: "أصيب مدني من سكان قرية فوديانوي بمقاطعة زابوروجيه، نتيجة لانفجار قذيفة نازية في المنطقة التي يقطن فيها، حيث استقرت شظية في تجويف البطن، وتم نقله إلى المستشفى، بإصابة متوسطة”.

وبحسب روغوف، أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية قذائف استهدفت أبراج الاتصالات ودار الثقافة.

وكان قد أفاد سابقا بأن قريتين في مقاطعة زابوروجيه تعرضتا لهجوم واسع النطاق شنته القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام الطائرات المسيرة والذخائر العنقودية.







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