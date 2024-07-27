إصابة شخص بجرح قطعى فى الرقبة فى مشاجرة بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب شخص بجرح قطعي في الرقبة بمنطقة الحواتم بدائرة قسم ثان الفيوم بمحافظة الفيوم، إثر مشاجرة نشبت بينه وبين شخص أخر، تم نقل المصاب إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة، تلقت بلاغاً، بنشوب مشاجرة بين شخصين بمنطقة الحواتم ووجود مصاب في حالة خطيرة، وعلى الفور إنتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وكشفت المعاينة الأولية أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات بين شخصين نتج عنها إصابة الثاني بذبح بالرقبة، ونقلت سيارة الإسعاف المصاب إلى مستشفى الفيوم العام وهو في حالة خطرة، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



