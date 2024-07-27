اليوم السابع
Ads
السبت، 27 يوليو 2024 04:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

إصابة شخص بجرح قطعى فى الرقبة فى مشاجرة بالفيوم

السبت، 27 يوليو 2024 03:58 م
إصابة شخص بجرح قطعى فى الرقبة فى مشاجرة بالفيوم مستشفي الفيوم - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب شخص بجرح قطعي في الرقبة بمنطقة الحواتم بدائرة قسم ثان الفيوم بمحافظة الفيوم، إثر مشاجرة نشبت بينه وبين شخص أخر، تم نقل المصاب إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة، تلقت بلاغاً، بنشوب مشاجرة بين شخصين بمنطقة الحواتم ووجود مصاب في حالة خطيرة، وعلى الفور إنتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وكشفت المعاينة الأولية أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات بين شخصين نتج عنها إصابة الثاني بذبح بالرقبة، ونقلت سيارة الإسعاف المصاب  إلى مستشفى الفيوم العام وهو في حالة خطرة، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.


 







مستشفي الفيوم العام

شرطة النجدة

الفيوم

محافظة الفيوم




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة