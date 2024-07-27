اليوم السابع
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أسعار العملات أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 27-7-2024

السبت، 27 يوليو 2024 10:39 ص
أسعار العملات أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 27-7-2024 العملات
كتب إسلام سعيد

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ننشر أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم السبت 27-7-2024، وفقا للتحديثات الصباحية في البنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر الدولار 48.29 جنيه للشراء، 48.39جنيه للبيع، وسعر اليورو سجل 52.28 جنيه للشراء، 52.56 جنيه للبيع، أما الريال السعودي سجل 12.86 جنيه للشراء، 12.90 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتي جاءت كالتالي:

 

العملات

سعر الدولار اليوم
 


48.29  جنيه للشراء.

48.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

52.28  جنيه للشراء.

52.56 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

62.18 جنيه للشراء.

62.60 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.86 جنيه للشراء.

12.90 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

157.24 جنيه للشراء.

158.35 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

13.13 جنيه للشراء.

13.17 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

12.25 جنيه للشراء.

13.27 جنيه للبيع.







العملات

سعر العملات

اسعار العملات

أسعار العملات




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